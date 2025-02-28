Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится реконструкция путепровода над ЖД-путями Воткинской линии на улице Карла Маркса. Служба благоустройства получила «зелёный свет» на разработку проекта планировки и межевания территории. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города.

Специалистам предстоит собрать необходимые исходные данные, выполнить инженерные изыскания. До 17 февраля 2026 года служба благоустройства предоставит в главное управление архитектуры проект планировки территории.

Напомним, ранее реконструкция путепровода значилась в списке на 2024 год с выделением на выполнение 8,7 млн рублей.