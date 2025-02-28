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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске началась подготовка к реконструкции путепровода над Воткинской линией

17:28, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске началась подготовка к реконструкции путепровода над Воткинской линией
17:28, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция
Источник фото: Яндекс Карты
321
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Служба благоустройства выполнит проект планировки и межевания территории. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске готовится реконструкция путепровода над ЖД-путями Воткинской линии на улице Карла Маркса. Служба благоустройства получила «зелёный свет» на разработку проекта планировки и межевания территории. Соответствующее постановление опубликовано на сайте города. 

Специалистам предстоит собрать необходимые исходные данные, выполнить инженерные изыскания. До 17 февраля 2026 года служба благоустройства предоставит в главное управление архитектуры проект планировки территории.

Напомним, ранее реконструкция путепровода значилась в списке на 2024 год с выделением на выполнение 8,7 млн рублей

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17:28, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
321
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реконструкция