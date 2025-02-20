Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл технический проект по первому эскизному макету орла, который планируется установить на шпиль главного корпуса Ижевского оружейного завода. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал историк-краевед Евгений Шумилов.

Напомним, новую колонну на главный корпус «Ижмаша» установили 28 мая 2024 года взамен старой, рухнувшей при пожаре в 2018 году. Сейчас шпиль венчает сфера.

В июне 2024 года историк Евгений Шумилов предложил начать сбор денег на изготовление и установку орла над триумфальной колонной Ижевского оружейного завода.

Теперь первый эскизный макет двуглавого орла готов. Евгений Шумилов поделился, что у него нет претензий к историческому облику орла, однако цветовое решение ещё потребует обсуждения.

Сейчас специалисты Ижевского завода технологической оснастки изучают макет, чтобы определить возможную технологию его изготовления.

«Вернее всего будет фрезерование алюминия с последующей прочеканкой вручную. Частичка воткинского металла может быть вплавлена в каркас Орла», – поделился историк.

Следующим шагом станет изготовление макета орла из глины в полный размер, который прежде необходимо уточнить по архивным данным. Окончательный же вариант будет определён в марте 2025 года на совете в Музее Ижевска. После этого начнётся изготовление орла.

«Разумеется, хорошо бы победного российского орла установить ко Дню Победы!», – резюмировал Евгений Шумилов.