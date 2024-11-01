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К середине ноября планируется завершить работы в переулке Раздельном в Ижевске

11:50, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
К середине ноября планируется завершить работы в переулке Раздельном в Ижевске
11:50, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#Ижевск\n#реконструкция\n#строительство
Источник фото: Минстрой Удмуртии
149
0

Там уложили новый асфальт и подготовили большую часть тротуаров.

Ижевск. Удмуртия. Работы по реконструкции переулка Раздельный в Ижевске планируют завершить к середине ноября. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии.

На участке уложили новый асфальт, готова большая часть тротуаров. Сейчас завершается подготовка основания участка пешеходной дорожки и части дороги, где будет брусчатка. В ходе работ появились широкие тротуары.

Напомним, в феврале сообщалось о планах реконструкции участка в связи с активным строительством здесь жилых кварталов. 

11:50, 01 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
149
0
#Ижевск\n#реконструкция\n#строительство