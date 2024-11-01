К середине ноября планируется завершить работы в переулке Раздельном в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Работы по реконструкции переулка Раздельный в Ижевске планируют завершить к середине ноября. Об этом сообщает Минстрой Удмуртии.

На участке уложили новый асфальт, готова большая часть тротуаров. Сейчас завершается подготовка основания участка пешеходной дорожки и части дороги, где будет брусчатка. В ходе работ появились широкие тротуары.

Напомним, в феврале сообщалось о планах реконструкции участка в связи с активным строительством здесь жилых кварталов.