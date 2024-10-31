О ходе реконструкции ижевской набережной рассказали в Минстрое Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Минстрое Удмуртии рассказали о ходе реконструкции ижевской набережной от монумента до реки Подборенки.

В этом году планируется проложить около километра водопроводных труб, установить 40 колодцев и две канализационные насосные станции. Также в планах наладить систему водопонижения.

«Очень важный процесс — водопонижение. От него зависит безопасность и устойчивость всех конструкций, особенно на набережной, где уровень грунтовых вод достаточно высокий. Подрядчик установил погружные насосы и добавил иглофильтры, снижающие уровень грунтовых вод и повышающие несущую способность почвы», — поделился министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Михаил Баранов.

Напомним, в июле 2024 года на реконструкцию набережной пруда заключили контракт с подрядчиком. На ремонт северного участка на этот год выделили 250 млн рублей. Завершить работы планируется в 2026 году.