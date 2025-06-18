Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают пройти опрос о будущем многофункционального центра «Русский дом» (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Опрос горожан позволит разработать проект реконструкции территории, в которую входят парк Космонавтов, дендропарк и кинотеатр «Ударник».

Опрос анонимный и займёт не больше 10 минут. Пройти его можно по ссылке.