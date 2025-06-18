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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске стартовал опрос о реконструкции парка Космонавтов

08:30, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске стартовал опрос о реконструкции парка Космонавтов
08:30, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
193
0
#Ижевск\n#реконструкция\n#опросы
Источник фото: Яндекс Карты
193
0

Ответы помогут разработать проект обновления территории центра русской культуры «Русский дом».

Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают пройти опрос о будущем многофункционального центра «Русский дом» (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.

Опрос горожан позволит разработать проект реконструкции территории, в которую входят парк Космонавтов, дендропарк и кинотеатр «Ударник».

Опрос анонимный и займёт не больше 10 минут. Пройти его можно по ссылке.

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08:30, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
193
0
#Ижевск\n#реконструкция\n#опросы