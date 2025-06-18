Ответы помогут разработать проект обновления территории центра русской культуры «Русский дом».
Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают пройти опрос о будущем многофункционального центра «Русский дом» (18+). Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии.
Опрос горожан позволит разработать проект реконструкции территории, в которую входят парк Космонавтов, дендропарк и кинотеатр «Ударник».
Опрос анонимный и займёт не больше 10 минут. Пройти его можно по ссылке.
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