Волгоград. Волгоградская область. Реконструкцию Мамаева кургана в Волгограде планируют завершить 1 мая. Об этом сообщила межгосударственная телерадиокомпания «МИР 24».

Работы по обновлению главной высоты России начались осенью. Даже сейчас строители продолжают шуметь болгарками и пилить гранит. Реставрируют входную группу мемориала – снимают ступени, проверяют бетонное основание и, если оно раскрошилось и просело, заливают новую подушку с арматурой, а после вновь укладывают ступени.

«Это те же самые ступени, например, 53 и 54. То есть первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шесть рядов», – отметил представитель подрядной организации Григорий Сосницкий.

Директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Дементьев добавил, что на протяжении всего ремонта доступ на Мамаев курган будет сохранен. Графиками этапности работ предусмотрены проходы для посетителей.

Всего на обновление комплекса выделили 65 млн рублей.