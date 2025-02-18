Кизнер. Удмуртия. На станции «Кизнер» в 2025 году начнутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

В планах начать реконструкцию здания вокзала.

По данным Горьковской железной дороги, станцию открыли в 1919 году. Из-за того, что здесь делают первую остановку железнодорожные составы, следующие с запада на восток, её называют Южными воротами Удмуртии.

В 1916 году на станции построили деревянный вокзал с надписью «Кизнеръ». Объект спроектировал автор здания Казанского вокзала в Москве, мавзолея Ленина и гостиницы «Москва» академик Алексей Щусев.

В годы Великой Отечественной войны на станции размещалась 110-я стрелковая бригада и эвакогоспиталь, где долечивались раненые.

Сейчас железнодорожный вокзал является памятником деревянного зодчества и объектом культурного наследия регионального значения.

Напомним, что в мае 2023 года было решено, что в здании вокзала на станции «Кизнер» разместят музей, а рядом построят современный объект. Проект строительства нового вокзала планировали закончить в июле 2024 года.