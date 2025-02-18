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В 2025 году в Удмуртии начнут реконструировать старый вокзал на станции «Кизнер»

15:10, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В 2025 году в Удмуртии начнут реконструировать старый вокзал на станции «Кизнер»
15:10, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#вокзал\n#реконструкция
Источник фото: ГЖД
115
0

Он является объектом культурного наследия регионального значения.

Кизнер. Удмуртия. На станции «Кизнер» в 2025 году начнутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. 

В планах начать реконструкцию здания вокзала. 

По данным Горьковской железной дороги, станцию открыли в 1919 году. Из-за того, что здесь делают первую остановку железнодорожные составы, следующие с запада на восток, её называют Южными воротами Удмуртии. 

В 1916 году на станции построили деревянный вокзал с надписью «Кизнеръ». Объект спроектировал автор здания Казанского вокзала в Москве, мавзолея Ленина и гостиницы «Москва» академик Алексей Щусев. 

В годы Великой Отечественной войны на станции размещалась 110-я стрелковая бригада и эвакогоспиталь, где долечивались раненые. 

Сейчас железнодорожный вокзал является памятником деревянного зодчества и объектом культурного наследия регионального значения. 

Напомним, что в мае 2023 года было решено, что в здании вокзала на станции  «Кизнер» разместят музей, а рядом построят современный объект. Проект строительства нового вокзала планировали закончить в июле 2024 года.  

15:10, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
115
0
#Кизнер\n#Удмуртия\n#вокзал\n#реконструкция