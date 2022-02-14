Эксперты подтвердили возможность реставрации главного корпуса Ижевского оружейного завода

В настоящий момент несущие конструкции здания находятся в неудовлетворительном состоянии.
Ижевск. Удмуртия. Проведённая экспертиза показала возможность реставрации главного корпуса Ижевского оружейного завода. Об этом «Сусанину» рассказал руководитель Центра территориального развития Удмуртии Вячеслав Правдзинский.
Напомним, осенью 2021 года началось комплексное изучение техногенных и природных условий территории здания. Ранее Вячеслав Правдзинский отметил, что к декабрю 2021 года будут готовы первые итоги изысканий, после которых можно говорить о дальнейшей судьбе здания.
«В связи со значительным объёмом, сложностью и стоимостью работ научно-проектная документация по сохранению объекта «Главный корпус оружейного завода» готовится поэтапно, отдельными разделами», — пояснил Правдзинский.
Он отметил, что ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия» устанавливает следующий состав разделов научно-проектной документации в качестве обязательных:
1. Раздел «Предварительные работы».
2. Раздел «Комплексные научные исследования».
3. Подраздел «Инженерные изыскания» в составе раздела «Комплексные научные исследования».
4. Раздел «Проект реставрации и приспособления», включая следующие стадии:
а) эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта),
б) проект,
в) рабочая проектно-сметная документация.
В октябре 2021 года Национальный музей Удмуртии заключил контракт на выполнение научно-проектной документации по сохранению объекта в части разделов «Предварительные работы» и «Комплексные научные исследования», а также подраздела «Инженерные изыскания». Стоимость контракта составляет 28,5 млн рублей. Подрядчик ООО «А1 Эксперт» был определён в результате конкурсной закупки.
В декабре 2021 года был завершён этап «Предварительные работы». В настоящее время на объекте проводятся работы раздела «Комплексные научные исследования», срок завершения — 31 июля 2022 года.
«Разработка эскизного проекта запланирована на 2022 год, приступить к нему можно будет только после получения результатов комплексных научных изысканий. Ориентировочная продолжительность этого этапа — 5-6 месяцев, ориентировочная стоимость — 15 млн рублей», — рассказал Вячеслав Правдзинский.
Он отметил, что сейчас ведутся переговоры о включении в территорию эскизного проектирования прилегающих к Главному корпусу земельных участков с их собственниками и арендаторами (администрация Ижевска, промышленные предприятия, предприниматели).
«На основании проведённых предварительных работ подтверждена возможность реставрации объекта и его приспособления к современному использованию. При этом установлено, что существующие несущие и ограждающие строительные конструкции здания находятся в неудовлетворительном состоянии, за исключением участков стен, кровельного покрытия скатных кровель и башни, деревянных перекрытий, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии», — подчеркнул Правдзинский.
Напомним, что старинный корпус завода является объектом культурного наследия, а потому проведение каких-либо работ, в том числе «локальных», без разработанной лицензированной организацией и согласованной органом охраны проектной документации недопустимо.