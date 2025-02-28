Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утверждён перечень объектов благоустройства и дорожной инфраструктуры, которые планируется реконструировать в 2025 году за счет городского бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Ижевска.

В список попало софинансирование расходов по капительному ремонту подземных переходов возле УдГУ (4 млн рублей) и у собора Невского (6 млн рублей). 10 млн направят на разработку проекта и сметы реконструкции моста через реку Иж на улице Магистральной. Также планируется разработка проекта ремонта перекрёстков улиц Пушкинской-Холмогорова и Пушкинская-10 лет Октября. Более 3,6 млн рублей выделят на разработку проекта капремонта дороги на улице Люллинской

С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.