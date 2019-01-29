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Ни шатко ни валко: Удмуртия приблизилась к 40 строчке в рейтинге туристической популярности

17:33, 29 января, 2019
Анна Торхова
17:33, 29 января, 2019
Анна Торхова
177
0
#туризм\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#туристы\n#популярность
177
0

В 2018 году регион посетили 856 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 36 месте среди регионов России в рейтинге популярности у туристов. Как сообщает ТурСтат, в 2018 году республику посетили 856 тыс. человек, что на 28% больше показателя предыдущего года.

При этом отмечается, что в Удмуртии оказался один из самых высоких темпов роста внутреннего туризма.

На первом месте в рейтинге излюбленных мест туристов разместилась Москва с турпотоком в 23,5 млн человек. На втором месте оказался Краснодарский край (17 млн туристов), на третьем – Московская область (15 млн туристов).

Из 70 субъектов страны на последних строчках оказались: Тыва, Брянская область и Читинская область (Забайкалье).   

Всего в 2018 году по России путешествовали 70 млн туристов.

17:33, 29 января, 2019
Анна Торхова
177
0
#туризм\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#туристы\n#популярность

 

 

 


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