Ни шатко ни валко: Удмуртия приблизилась к 40 строчке в рейтинге туристической популярности

В 2018 году регион посетили 856 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на 36 месте среди регионов России в рейтинге популярности у туристов. Как сообщает ТурСтат, в 2018 году республику посетили 856 тыс. человек, что на 28% больше показателя предыдущего года.

При этом отмечается, что в Удмуртии оказался один из самых высоких темпов роста внутреннего туризма.

На первом месте в рейтинге излюбленных мест туристов разместилась Москва с турпотоком в 23,5 млн человек. На втором месте оказался Краснодарский край (17 млн туристов), на третьем – Московская область (15 млн туристов).

Из 70 субъектов страны на последних строчках оказались: Тыва, Брянская область и Читинская область (Забайкалье).

Всего в 2018 году по России путешествовали 70 млн туристов.