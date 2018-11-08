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Жители Удмуртии смогут проголосовать за свой любимый музей республики

16:20, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
16:20, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
334
0
#культура\n#Ижевск\n#конкурс\n#музеи\n#Удмуртия
Фото: susanin.news
334
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Итоги конкурса подведут в конце года.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут проголосовать за свою любимый музей республики. С 4 по 26 ноября 2018 года на портале «Культура.РФ» проходит первое всероссийское онлайн-голосование «Мой любимый музей».

На портале представлены музеи, галереи, выставочные залы из всех регионов России. Тематика их разнообразна: научные и технические, исторические, краеведческие и художественные. Чтобы отдать свой голос, достаточно авторизоваться на портале, найти в каталоге любимый музей и отметить его.

Отметим, что проголосовать можно один раз каждый день, при этом в разные дни можно голосовать как за один и тот же, так и за разные музеи. Голосование определит победителей среди музеев, которые получат награды. Итоги голосования подведут в конце года.

На главном портале о культурном наследии России присутствуют 42 музея Удмуртской Республики. Чтобы поддержать свой любимый музей, необходимо пройти по ссылке.

16:20, 08 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
334
0
#культура\n#Ижевск\n#конкурс\n#музеи\n#Удмуртия

 

 

 


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