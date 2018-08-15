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Бурановские бабушки открыли международную акцию «Хоровод мира»

12:23, 15 августа, 2018
Ксения Чернова
12:23, 15 августа, 2018
Ксения Чернова
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#культура\n#Ижевск\n#видео\n#Бурановские бабушки\n#Бураново\n#Удмуртия
Фото: vk.com/b_babushki
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Крупномасштабная акция пройдет в 100 городах России и зарубежья.

Бураново. Удмуртия. Знаменитые на весь мир «Бабушки из Бураново» открыли международную акцию «Хоровод мира». Видео с артистками из Удмуртии появилось на странице фестивального движения «Хороводы России» в соцсети Вконтакте.


Крупномасштабная акция «Хоровод мира» пройдет в среду, 15 августа, в Санкт-Петербурге и 100 городах России и зарубежья.

«Взявшись за руки в хороводах, люди создадут образ гармоничного сосуществования и совместного процветания, образ единства нашей многонациональной и многокультурной страны - России!» - отмечают организаторы.

Стоит отметить, что в 2017 году в хороводе на Дворцовой площади Санкт-Петербурга приняли участие более 3 тыс. человек.

12:23, 15 августа, 2018
Ксения Чернова
248
0
#культура\n#Ижевск\n#видео\n#Бурановские бабушки\n#Бураново\n#Удмуртия

 

 

 


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