Более 9 млн рублей выделят на реставрацию Воскресенской церкви в Сарапуле

Проект вошёл в федеральную целевую программу «Культура России (2012-2018 годы)».

Сарапул. Удмуртия. На реставрацию Воскресенской церкви в Сарапуле выделят 9,5 млн. рублей. Информацию об этом разместило на своём портале агентство по госохране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

Здание церкви построили в 1817 году, и оно входит в число объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения. Возведена церковь на средства купцов Ижболдиных.

На проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН министерством культуры Российской Федерации будут выделены средства из федерального бюджета. Отмечается, что проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».