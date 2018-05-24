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Более 9 млн рублей выделят на реставрацию Воскресенской церкви в Сарапуле

14:05, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:05, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
348
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#культура\n#Сарапул\n#церковь\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#историческое наследие\n#реставрация
Фото: aoknur.ru
348
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Проект вошёл в федеральную целевую программу «Культура России (2012-2018 годы)».

Сарапул. Удмуртия. На реставрацию Воскресенской церкви в Сарапуле выделят 9,5 млн. рублей. Информацию об этом разместило на своём портале агентство по госохране объектов культурного наследия Удмуртской Республики.

Здание церкви построили в 1817 году, и оно входит в число объектов культурного наследия (ОКН) федерального значения. Возведена церковь на средства купцов Ижболдиных.

На проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН министерством культуры Российской Федерации будут выделены средства из федерального бюджета. Отмечается, что проект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)».

14:05, 24 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
348
0
#культура\n#Сарапул\n#церковь\n#Удмуртия\n#реконструкция\n#историческое наследие\n#реставрация

 

 

 


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