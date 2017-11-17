Студентка из УдГУ представит Удмуртию на конкурсе «Универвидение–2017»

Национальный студенческий конкурс проходит в Сыктывкаре уже в 7 раз.

Ижевск. Удмуртия. Студентка из УдГУ Анастасия Иванова представит Удмуртию на национальном студенческом конкурсе «Универвидение–2017». Музыкальное состязание проходит в Сыктывкаре уже в 7 раз, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

Как рассказала сама девушка в соцсети Вконтакте в группе конкурса, на первом этапе она исполнит свою авторскую песню «Мон гуртам куно гинэ на» («о любви к своей деревне»).







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Конкурс пройдёт с 17 по 21 ноября. В течение пяти дней вокалисты и творческие коллективы из 30 вузов страны пройдут прослушивания, поработают с экспертами и выступят на финальном шоу. По результатам первого прослушивания всех участников распределят по наставникам, с которыми они будут готовиться к финалу.

18 ноября жюри объявят 12 финалистов проекта. Им предстоит работать с педагогами по вокалу, сценическому движению и готовиться к гала-концерту.

Отметим, что участники, которые не прошли в финал, также будут выступать на гала-концерте.

Имя победителя узнаем 21 ноября.