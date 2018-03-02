  • $ 56.43 ↑
  • € 68.88 ↓

Руководители оборонных предприятий Удмуртии рассказали о подготовке кадров

10:55, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
10:55, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
1507
0
#кадры\n#промышленность\n#молодежь\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии
1507
0

Генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов напомнил, что Удмуртия является оружейной кузницей России.

Ижевск. Удмуртия. Руководители двух крупных оборонных предприятий Удмуртии рассказали о подготовке кадров для заводов. В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил внимание обучению будущих специалистов, повышению производительности труда и техперевооружению промышленности.

«Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира, - сказал Владимир Путин. - Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности».

Генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов напомнил, что Удмуртия исторически является оружейной кузницей России. Республика внесла свой вклад в выпуск одних из лучших в мире образцов вооружения. При этом предприятия сегодня производят не только военную, но и качественную гражданскую продукцию. Для этого необходимы высококвалифицированные кадры.

Как рассказал генеральный директор «Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев, вузы Удмуртии готовят специалистов, да и сами заводы организуют внутренние институты. «Конечно, мы на предприятиях организовали специальные наши внутренние заводские институты, где мы готовим специалистов. Мы готовим корпоративные университеты, кафедры, которые позволяют нашим  инженерам и молодым специалистам проходить обучение, не выходя с территории предприятия, повышать свой уровень образования. Это все ведет к самому главному – росту производительности труда, росту специалистов. Это очень хороший сигнал для всех нас. Я думаю, что задачи, которые будут поставлены президентом перед промышленностью Удмуртии, со стороны предприятий будут выполняться безукоризненно», - отметил руководитель «Аксиона».

10:55, 02 марта, 2018
Дарья Саушина
1507
0
#кадры\n#промышленность\n#молодежь\n#Удмуртия

 

 

 

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Летевшему из Ижевска в Москву самолету пришлось садиться на двух двигателях из трех

12:34, 01 марта, 2018
12471

В Ижевске школьники изобрели «долболёд»

11631
10:08, 27 февраля, 2018

Leroy Merlin до конца 2018 года откроет гипермаркет в Удмуртии

5866
15:45, 01 марта, 2018

75 первоклассников пойдут в новую школу в Ижевске

5819
15:40, 25 февраля, 2018

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

4469
12:43, 28 февраля, 2018

СМИ: с апреля в России не будут проводиться международные турниры по любым видам спорта

19:24, 27 февраля, 2018
2715

Американская газета назвала российских хоккеистов «командой без страны»

2461
15:14, 25 февраля, 2018

Сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпиада в Пхёнчхане

2394
10:59, 25 февраля, 2018

Бизнесмен из «Лондонского списка» вернулся в Россию

2255
14:25, 24 февраля, 2018

Россельхознадзор запретил ввозить молоко и сливки из Белоруссии

2150
11:50, 26 февраля, 2018

Тренер сборной Чехии по хоккею заявил о судейской ошибке в игре с Россией

10:00, 24 февраля, 2018
13947

В Польше из-за морозов погибли более 45 человек

2873
17:36, 26 февраля, 2018

МОК озвучит решение о восстановлении Олимпийского комитета России 25 февраля

2436
18:00, 24 февраля, 2018

Виктория Бекхэм опубликовала фото на костылях

2366
20:00, 24 февраля, 2018

В Пхёнчхане завершилась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2018

2195
17:33, 25 февраля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Выборы-2018: как проголосовать по месту нахождения?

Удмуртия в минуту: средняя зарплата врачей и награждение Алины Загитовой

01 марта, 2018