Руководители оборонных предприятий Удмуртии рассказали о подготовке кадров

Генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов напомнил, что Удмуртия является оружейной кузницей России.

Ижевск. Удмуртия. Руководители двух крупных оборонных предприятий Удмуртии рассказали о подготовке кадров для заводов. В своем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил внимание обучению будущих специалистов, повышению производительности труда и техперевооружению промышленности.

«Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5% в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира, - сказал Владимир Путин. - Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности».

Генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов напомнил, что Удмуртия исторически является оружейной кузницей России. Республика внесла свой вклад в выпуск одних из лучших в мире образцов вооружения. При этом предприятия сегодня производят не только военную, но и качественную гражданскую продукцию. Для этого необходимы высококвалифицированные кадры.

Как рассказал генеральный директор «Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев, вузы Удмуртии готовят специалистов, да и сами заводы организуют внутренние институты. «Конечно, мы на предприятиях организовали специальные наши внутренние заводские институты, где мы готовим специалистов. Мы готовим корпоративные университеты, кафедры, которые позволяют нашим инженерам и молодым специалистам проходить обучение, не выходя с территории предприятия, повышать свой уровень образования. Это все ведет к самому главному – росту производительности труда, росту специалистов. Это очень хороший сигнал для всех нас. Я думаю, что задачи, которые будут поставлены президентом перед промышленностью Удмуртии, со стороны предприятий будут выполняться безукоризненно», - отметил руководитель «Аксиона».