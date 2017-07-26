Ижевская Lada Vesta вошла в топ-100 самых продаваемых европейских автомобилей

Рейтинг возглавил Volkswagen Golf.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские «Лада Веста» и «Лада Гранта» вошли в топ-100 самых продаваемых европейских автомобилей. Как пишут Известия, рейтинг возглавил Volkswagen Golf.

«Серебро» рейтинга досталось «Фольксвагену Поло», а третье место занял Renault Clio.

«Лада Гранта» ухудшила позиции, заняв 72-е место вместо прошлогоднего 55-го. «Веста» заняла 87-е место списка по результатам первого полугодия. За шесть месяцев было продано 35 тыс. автомобилей, что на 52% выше, чем в прошлом году.