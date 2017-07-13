Гражданское мотопроизводство, возможно, появится в Ижевске

Концерн «Калашников» рассматривает возможность производства мотоциклов «Иж» не только для нужд армии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновят производство мотоциклов «Иж». Об этом журналистам в четверг, 13 июля, рассказал гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

«Мы прорабатываем. Была информация, Сергей Викторович Чемезов (гендиректор госкорпорации «Ростех» - прим. ред.) сказал, что есть поручение возродить производство мотоциклов. Такое поручение есть, мы этим занимаемся, собираем сейчас команду. <…> Наверное в августе собираемся об этом проекте объявить более детально, в конце августа, возможно, на «Армии России» (международный военно-технический форум «Армия-2017» - прим. ред.)», - сообщил Криворучко.

Он также отметил, что речь идет не только о мотоциклах для нужд армии. «Все проекты, о которых мы ведем речь, это только гражданские проекты».

Напомним, что ранее сообщалось о подготовке трех моделей военного мотоцикла «Иж». Они будут без колясок, с отсеками под автомат и другие вещи.