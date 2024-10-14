Ижевский беспилотник СКАТ 350М получил право участвовать в госзаказах

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла экспертизу новая беспилотная авиационная система СКАТ 350М. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Теперь беспилотник, который разрабатывался «Ижевским авиационным заводом», официально внесён в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

«Присутствие в реестре предоставляет производителям право выставлять БАС СКАТ 350М на государственные торги и поставлять продукцию для выполнения государственных заказов», – рассказывают в компании.