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Ижевский беспилотник СКАТ 350М получил право участвовать в госзаказах

13:50, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Ижевский беспилотник СКАТ 350М получил право участвовать в госзаказах
13:50, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
382
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник\n#Концерн «Калашников»\n#промышленность
Фото: Концерн «Калашников»
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Он вошёл в перечень товаров, произведённых на территории России.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла экспертизу новая беспилотная авиационная система СКАТ 350М. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Теперь беспилотник, который разрабатывался «Ижевским авиационным заводом», официально внесён в реестр продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

«Присутствие в реестре предоставляет производителям право выставлять БАС СКАТ 350М на государственные торги и поставлять продукцию для выполнения государственных заказов», – рассказывают в компании.

 

13:50, 14 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
382
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#беспилотник\n#Концерн «Калашников»\n#промышленность