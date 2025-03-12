Камбарка. Удмуртия. Суд признал соответствующей экологическим требованиям документацию комплекса по утилизации отходов в Камбарке. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Административные истцы обратились в Камбарский райсуд с требованиями к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования о признании незаконным приказа №1472 от 30 октября 2020 года и положительного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Камбарка"».

Свои требования истцы мотивировали тем, что данный приказ и заключение нарушают федеральное законодательство в сфере охраны окружающей среды, права административных истцов и неопределённого круга лиц, проживающих на территории Камбарского района, а также районов и регионов, расположенных рядом (Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Республики Татарстан), на безопасную окружающую среду.

Суд установил, что проектная документация соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области окружающей среды, предусмотренное воздействие на окружающую среду является допустимым, а реализацию объекта экспертизы возможной, в связи с чем в удовлетворении административных исковых требований отказал.

Напомним, на постройку завода планировали выделить 11 млрд рублей.