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Документация комплекса по утилизации отходов в Камбарке не противоречит экологическим требованиям

12:40, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Документация комплекса по утилизации отходов в Камбарке не противоречит экологическим требованиям
12:40, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Камбарка\n#промышленность\n#экология
Источник фото: ГК "Росатом"
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Такое решение вынес районный суд.

Камбарка. Удмуртия. Суд признал соответствующей экологическим требованиям документацию комплекса по утилизации отходов в Камбарке. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Административные истцы обратились в Камбарский райсуд с требованиями к Федеральной службе по надзору в сфере природопользования о признании незаконным приказа №1472 от 30 октября 2020 года и положительного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Камбарка"».

Свои требования истцы мотивировали тем, что данный приказ и заключение нарушают федеральное законодательство в сфере охраны окружающей среды, права административных истцов и неопределённого круга лиц, проживающих на территории Камбарского района, а также районов и регионов, расположенных рядом (Удмуртской Республики, Республики Башкортостан, Республики Татарстан), на безопасную окружающую среду.

Суд установил, что проектная документация соответствует экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области окружающей среды, предусмотренное воздействие на окружающую среду является допустимым, а реализацию  объекта экспертизы возможной, в связи с чем в удовлетворении административных исковых требований  отказал.

Напомним, на постройку завода планировали выделить 11 млрд рублей. 

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12:40, 12 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
8
0
#Камбарка\n#промышленность\n#экология