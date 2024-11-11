Для развития промышленности в России необходимо создать правовое поле

В России необходимо сформировать правовое поле для развития отечественной промышленности. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании Совета ГД в Челябинске, передаёт Дума ТВ.

«Когда речь идет о развитии промышленного производства в нашей стране, это вопросы, связанные с законодательным обеспечением достижения целей национального развития, о чём президент постоянно говорит и Федеральному Собранию, и правительству Российской Федерации», — подчеркнул спикер ГД.

По его словам, задача Госдумы вместе с правительством страны — сформировать правовое поле, необходимое для более успешного развития отечественной промышленности.

«Нам необходимо выйти на конкретные решения, которые будут способствовать повышению эффективности и модернизации отечественной промышленности. Все возможности для развития отрасли есть прежде всего в обрабатывающей промышленности. По итогам 2024 года темп ее роста прогнозируется на уровне 6,8%. В целом промышленное производство в нашей стране за девять месяцев этого года увеличилось на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Володин.

Многие российские предприятия успешно заменили импортную продукцию, создав собственную линейку оборудования. Теперь необходимо продолжить создание в стране современных индустриальных мощностей и отраслей передовых технологий. Одним из ключевых приоритетов, по словам Володина, является закон о технологической политике в РФ, который был принят в первом чтении в июне 2024 года.

«Исходим из необходимости его приоритетного рассмотрения, совместно с правительством работаем над подготовкой этого законопроекта ко второму чтению. Он должен будет определить основную концепцию обеспечения технологического суверенитета нашей страны и создания условий для ускоренной разработки и внедрения инноваций», — заявил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что российские технологии будут более конкурентоспособны, если эта работа будет построена эффективно. На задачу достижения технологического лидерства России в проекте федерального бюджета на следующие три года предусмотрен удвоенный объём финансирования — более 6 трлн рублей.

«Важно, чтобы средства расходовались эффективно, в том числе на обеспечение серийного производства высокотехнологичной продукции, увеличение мощностей, чтобы объём предложения сбалансировал спрос на новую технику, оборудование», — обратил внимание Председатель ГД РФ.

Вячеслав Володин также подчеркнул важность подготовки компетентных кадров для промышленности, потому как «без вопросов, которые надо решить именно в сфере подготовки кадров, мы не сможем достичь тех целей, которые ставим перед собой в сфере развития промышленности в нашей стране».