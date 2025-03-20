Ижевск. Удмуртия. Бизнес-омбудсмен Удмуртии Олег Овчинников провёл рабочую встречу с министром экономики республики Анной Слугиной. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей рассказал в соцсетях.

«В этом году активно хочу отметить федеральную программу по созданию и/или развития промышленных парков. Если кратко: в Министерстве экономики Удмуртии продолжается отбор проектов по созданию или развитию индустриального, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка. Финансирование предоставляется в форме субсидии», — написал Олег Овчинников.

Основные направления расходов субсидии:

- создание развитие или реконструкция энергетической, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры;

- строительство, реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений;

- подведение к границе парка сетей инженерной инфраструктуры;

- инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором размещается парк;

- подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций, строительство, реконструкция производственных зданий, строений, сооружений;

- технологическое присоединение к объектам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, линиям связи;

- оснащение объектов парка офисным, лабораторным, технологическим, инженерным оборудованием для переработки продукции, выставочным и производственным оборудованием.

«Участниками отбора могут стать коммерческие организации, созданные без участия государства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Удмуртской Республики, готовые реализовать проект», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Финансирование проекта предполагает:

- бюджетное софинансирование проекта (федеральное + региональное субсидирование):

- федеральное софинансирование проекта — до 350 млн руб. на проект;

- региональное софинансирование проекта — в размере не менее 20% от общего размера субсидии;

- внебюджетное (частное) софинансирование проекта — в размере не менее 30% стоимости проекта.

Подробная информация о критериях отбора проектов, а также формы необходимых документов размещены на официальном сайте Министерства экономики Удмуртии по ссылке.

При возникновении вопросов необходимо обращаться по телефонам: 8(3412) 497-549, 8(3412) 497-581 или на адрес электронной почты msp-minec-ur@yandex.ru.