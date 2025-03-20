О расходах субсидии и направлениях финансирования рассказал бизнес-омбудсмен республики.
Ижевск. Удмуртия. Бизнес-омбудсмен Удмуртии Олег Овчинников провёл рабочую встречу с министром экономики республики Анной Слугиной. Об этом уполномоченный по правам предпринимателей рассказал в соцсетях.
«В этом году активно хочу отметить федеральную программу по созданию и/или развития промышленных парков. Если кратко: в Министерстве экономики Удмуртии продолжается отбор проектов по созданию или развитию индустриального, агропромышленного парка, бизнес-парка, технопарка или промышленного технопарка. Финансирование предоставляется в форме субсидии», — написал Олег Овчинников.
Основные направления расходов субсидии:
- создание развитие или реконструкция энергетической, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры;
- строительство, реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений;
- подведение к границе парка сетей инженерной инфраструктуры;
- инженерная подготовка в границах земельного участка, на котором размещается парк;
- подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций, строительство, реконструкция производственных зданий, строений, сооружений;
- технологическое присоединение к объектам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, линиям связи;
- оснащение объектов парка офисным, лабораторным, технологическим, инженерным оборудованием для переработки продукции, выставочным и производственным оборудованием.
«Участниками отбора могут стать коммерческие организации, созданные без участия государства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Удмуртской Республики, готовые реализовать проект», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Финансирование проекта предполагает:
- бюджетное софинансирование проекта (федеральное + региональное субсидирование):
- федеральное софинансирование проекта — до 350 млн руб. на проект;
- региональное софинансирование проекта — в размере не менее 20% от общего размера субсидии;
- внебюджетное (частное) софинансирование проекта — в размере не менее 30% стоимости проекта.
Подробная информация о критериях отбора проектов, а также формы необходимых документов размещены на официальном сайте Министерства экономики Удмуртии по ссылке.
При возникновении вопросов необходимо обращаться по телефонам: 8(3412) 497-549, 8(3412) 497-581 или на адрес электронной почты msp-minec-ur@yandex.ru.
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