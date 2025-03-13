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Удмуртия стала лидером ПФО по индексу промышленного производства

17:23, 13 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртия стала лидером ПФО по индексу промышленного производства
17:23, 13 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#промышленность
Источник фото: ИА «Сусанин»
47
0

Показатель на 12,2% превысил общероссийский.

Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года индекс промышленного производства в Удмуртии превысил общероссийский и стал первым в ПФО. Об этом сообщил глава Минпромторга УР Виктор Лашкарёв. 

Данный показатель в республике достиг 114,4%, что на 12,2% превышает уровень общероссийского индекса. Удмуртия вошла в пятёрку регионов-лидеров в РФ, также этот показатель первый в ПФО. 

Предприятия республики отправили заказчикам продукции на сумму 107,9 млрд рублей. Отгрузка выросла на 25,8%, если сравнивать с январём 2024 года.

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17:23, 13 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
47
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#промышленность