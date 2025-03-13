Ижевск. Удмуртия. В январе 2025 года индекс промышленного производства в Удмуртии превысил общероссийский и стал первым в ПФО. Об этом сообщил глава Минпромторга УР Виктор Лашкарёв.

Данный показатель в республике достиг 114,4%, что на 12,2% превышает уровень общероссийского индекса. Удмуртия вошла в пятёрку регионов-лидеров в РФ, также этот показатель первый в ПФО.

Предприятия республики отправили заказчикам продукции на сумму 107,9 млрд рублей. Отгрузка выросла на 25,8%, если сравнивать с январём 2024 года.