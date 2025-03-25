Глазов. Удмуртия. АО «Уралхиммаш» из Екатеринбурга ввело в эксплуатацию на своей производственной площадке в Глазове новую вальцовочную машину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что трёхвалковый листогибочный станок с изменяемой геометрией предназначен для вальцовки цилиндрических и конических обечаек (стальные детали с открытыми торцами) из различных материалов. Гарантированная толщина вальцовки обечаек составляет 60 мм.

Приобретение такого оборудования позволило увеличить максимальную толщину вальцовки обечаек. Благодаря новому станку завод практически полностью отказался от необходимости изготовления толстостенных обечаек на площадке в Екатеринбурге и транспортировки в Глазов. Подобная модернизация оборудования позволяет ускорить производство продукции, поскольку ряд процессов теперь осуществляются автономно на одной площадке.

Напомним, что «Уралхиммаш» изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики.