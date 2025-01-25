Первый зампред правительства России Денис Мантуров посетил Удмуртию с рабочим визитом

Ижевск. Удмуртия. Удмуртию с рабочим визитом посетил Первый заместитель председателя Правительства России Денис Мантуров. Об этом сообщается в Телеграм-канале правительства Российской Федерации.

Денис Мантуров побывал на нескольких промышленных предприятиях региона: ГК «Беспилотные системы», «Воткинский завод», Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», ПАО «Ижнефтемаш». Также он встретился с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Темой их встречи стало обсуждение реализации промышленного потенциала республики в ключевых инвестиционных проектах.

«В частности, обсуждалось создание в рамках профильного нацпроекта научно-производственного центра в области развития беспилотных авиационных систем», – говорится в сообщении.

Также Денис Мантуров оценил развитие и рост промышленного производства в Удмуртии.

«Благодаря объему работы, который выполняется сегодня предприятиями, и вашей личной поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, мы видим результат налицо, в том числе в отношении показателей производства по прошлому году», – отметил первый вице-премьер.