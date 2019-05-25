Туристам из России открыли безвизовый въезд еще в одну страну

С 25 мая вступило в силу соглашение с Коста-Рикой о въезде без визы.

Москва. Туристы из России смогут ездить без визы в Коста-Рику. Как пишет «Российская Газета», с 25 мая вступило в силу соглашение об условиях отказа от визовых формальностей.

Теперь россиянам для поездки в Коста-Рику достаточно иметь заграничный паспорт. Въезжать в можно неоднократно на период до 90 дней. Также без виз можно проезжать транзитом.

Виза необходима, если вы захотите задержаться в Коста-Рике больше, чем на 3 месяца или планируете устроиться на работу.

Отметим, что сегодня россияне могут безвизового въехать в 118 стран мира.