В ГИБДД России назвали сроки перехода на электронные водительские права

Бумажный документ также останется действительным.
Москва. Электронные водительские права могут появиться в России с 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, оцифрованная база, которую Госавтоинспекция ведет с 2011 года, почти готова.
«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», — сказал Черников.
Такая мера также поможет бороться с поддельными удостоверениями.
Бумажный документ останется действительным.