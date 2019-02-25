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В ГИБДД России назвали сроки перехода на электронные водительские права

09:59, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
09:59, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
126
0
#ГИБДД\n#автомобилисты\n#водители\n#права\n#автомобиль
Фото: Flickr
126
0

Бумажный документ также останется действительным.

Москва. Электронные водительские права могут появиться в России с 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, оцифрованная база, которую Госавтоинспекция ведет с 2011 года, почти готова.

«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», — сказал Черников.

Такая мера также поможет бороться с поддельными удостоверениями.

Бумажный документ останется действительным.

09:59, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
126
0
#ГИБДД\n#автомобилисты\n#водители\n#права\n#автомобиль

 

 

 


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