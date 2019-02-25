В ГИБДД России назвали сроки перехода на электронные водительские права

Бумажный документ также останется действительным.

Москва. Электронные водительские права могут появиться в России с 2020 года. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам начальника ГИБДД России Михаила Черникова, оцифрованная база, которую Госавтоинспекция ведет с 2011 года, почти готова.

«Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы», — сказал Черников.

Такая мера также поможет бороться с поддельными удостоверениями.

Бумажный документ останется действительным.