«Винную дорогу» откроют в Крыму

Проект объединит виноделов полуострова.

Крым. В Крыму запустят проект «Винная дорога». Он объединит виноделов, сыроваров и отельеров полуострова, сообщает Российская газета.

Презентация винного туристического маршрута прошла в рамках фестиваля вина и гастрономии "#Ноябрьфест".13 самых известных винодельческих компаний Крыма распахнули свои двери для туристов.



Планируется, что такой проект поможет продлить туристический сезон. Власти также надеются, что «Винная дорога» станет аналогом европейской традиции празднования окончания сезона сбора винограда.