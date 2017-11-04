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      «Винную дорогу» откроют в Крыму

      18:55, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      18:55, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      199
      0
      #туризм\n#Крым\n#вино
      Фото: pixabay.com
      199
      0

      Проект объединит виноделов полуострова.

      Крым. В Крыму запустят проект «Винная дорога». Он объединит виноделов, сыроваров и отельеров полуострова, сообщает Российская газета.

      Презентация винного туристического маршрута прошла в рамках фестиваля вина и гастрономии "#Ноябрьфест".13 самых известных винодельческих компаний Крыма распахнули свои двери для туристов.

      Планируется, что такой проект поможет продлить туристический сезон. Власти также надеются, что «Винная дорога» станет аналогом европейской традиции празднования окончания сезона сбора винограда.

      18:55, 04 ноября, 2017
      Анна Торхова
      199
      0
      #туризм\n#Крым\n#вино

       

       

       

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