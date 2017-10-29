Россия и Иран объединят свои платежные системы

Владельцы карт «МИР» и «Shetab» смогут пользоваться банкоматами обеих стран.

Москва. Россия и Иран решили объединить свои платежные системы. Пользователи карт «МИР» и «Shetab» смогут пользоваться банкоматами обеих стран, пишет РБК.

Первый этап интеграции пройдёт в ближайшие три месяца. На втором этапе Иран совместно с российской компанией «БПЦ Банковские Технологии» создаст инфраструктуру, которая будет соответствовать международным стандартам.

Ожидается, что процесс объединения платежных систем займёт примерно год.