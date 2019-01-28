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Правительство России намерено ужесточить контроль над сетевыми госкомпаниями

15:41, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
15:41, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
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#экономика\n#Москва\n#Правительство РФ
Фото: Pixabay
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Сейчас власть контролирует тарифы.

Москва. Правительство России намерено взять контроль над инвестпрограммами сетевых госкомпаний. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на «Ведомости».

По данным издания, правительство намерено самостоятельно утверждать инвестиционные программы компаний и в дальнейшем определять порядок выплаты дивидендов.

Сейчас правительство определяет тарифы РЖД, тарифы на перекачку газа «Газпромом», нефтепродуктов и нефти — «Транснефтью» и передачу электроэнергии «Россетями». Тарифы устанавливает ФАС. Представители входят в советы директоров компаний, утверждая инвестпрограммы «железной дороги» и «Россетей».  

«Раз государство формирует для них тарифы и устанавливает размер дивидендов, то оно же должно утверждать инвестиционные программы, относительно которых и будут оцениваться возможности по уплате дивидендов», - сказал глава Минэнерго Александр Новак в октябре.

15:41, 28 января, 2019
Дарья Снидкова
55
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#экономика\n#Москва\n#Правительство РФ

 

 

 


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