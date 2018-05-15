Владимир Путин за рулем грузовика проехал по Крымскому мосту

Для этого ему хватило 16 минут.

Керчь. Республика Крым. Президент России Владимир Путин открыл движение по мосту через Керченский пролив. Глава государства проехал по сооружению за рулем КАМАЗа во главе колонны грузовой техники, сообщают «Известия».

До поездки Владимир Путин пообщался со строителями, поблагодарил их и поздравил с досрочным завершением работ. Напомним, автомобильную часть моста сдали с опережением сроков на полгода. Затем Президент сказал: «Поехали», сел за руль грузовика и возглавил движение колонны.

Отмечается, что техника проехала через весь мост протяженностью 19 км за 16 минут, а не за полчаса, как предполагалось первоначально. Для пользователей автомобильный мост в Крым откроется в среду, 16 мая. На сооружении имеются две проезжие части, каждая из двух полос.

Первые поезда пустят по Крымскому мосту в декабре 2019 года. Кстати, он стал самым протяженным не только в России, но и в Европе.