Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

В открытии объекта примет участие Путин.

Керчь. Республика Крым. Первые автомобили проедут по мосту через Керченский пролив утром 16 мая. Как отмечает RT со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост», старт движению будет дан в 05:30 по Москве.

Отмечается, что сдача автомобильной части сооружения состоялась на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители - крымчане и кубанцы.

Для легковушек и пассажирских автобусов мост откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч.

Как сообщила пресс-служба Кремля, работу примет лично Президент России Владимир Путин. Это произойдет 15 мая, когда мост торжественно откроют строители.

Добавим, длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Строительство началось в феврале 2016 года. Движение поездов по железнодорожной части сооружения планируется запустить в конце 2019 года. Пропускная способность моста составит 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки.