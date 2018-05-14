play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

18:48, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
18:48, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
1805
0
#Владимир Путин\n#строительство\n#авто\n#Крым\n#мост
Фото: most.life
1805
0

В открытии объекта примет участие Путин.  

Керчь. Республика Крым. Первые автомобили проедут по мосту через Керченский пролив утром 16 мая. Как отмечает RT со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост», старт движению будет дан в 05:30 по Москве. 

Отмечается, что сдача автомобильной части сооружения состоялась на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года). Первыми по мосту проедут местные жители - крымчане и кубанцы. 

Для легковушек и пассажирских автобусов мост откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч. 

Как сообщила пресс-служба Кремля, работу примет лично Президент России Владимир Путин. Это произойдет 15 мая, когда мост торжественно откроют строители. 

Добавим, длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров. Строительство началось в феврале 2016 года. Движение поездов по железнодорожной части сооружения планируется запустить в конце 2019 года. Пропускная способность моста составит 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки.

18:48, 14 мая, 2018
Евгений Кандаков
1805
0
#Владимир Путин\n#строительство\n#авто\n#Крым\n#мост

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15552

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11997
15:40, 08 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

10161
13:30, 10 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

6685
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

5204
16:57, 11 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3782

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2433
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2409
15:59, 11 мая, 2018

В День Победы российские хоккеисты возложили цветы к памятнику советским воинам в Дании

2179
16:45, 09 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2165
12:35, 13 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2492

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2285
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2186
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2112
14:15, 09 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

1998
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

14 мая, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018