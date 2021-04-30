Курсантов автошкол будут проверять на наркотики

Анализы на употребление запрещенных веществ собираются сделать обязательными.

Москва. Министерство здравоохранения России разрабатывает новый приказ, согласно которому будущие водители будут обязаны сдавать тест на ряд запрещенных веществ. Как пишет «Газета.ru» кандидаты на получение прав на управление транспортным средством будут сдавать анализы на опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон.

Тесты будет необходимо сдать курсантам автошкол, у которых нарколог выявит симптомы алкоголизма или наркозависимости. Процедура станет обязательной и для автолюбителей, претендующих на возврат права после лишения.

Издание отмечает, что Минздрав еще в 2019 году пытался ввести подобные меры, но их подверг критике президент России Владимир Путин.