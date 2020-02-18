50 оттенков красного: в России изобрели прибор, отличающий настоящее вино от поддельного

Также его можно использовать для проверки соков.



Москва. Определить, натуральное виноградное вино или подкрашенный спиртовой раствор со вкусовыми добавками налит в бутылку, способен анализатор, разработанный российскими учеными. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Об изобретении агентству рассказал директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко. По его словам, прибор улавливает тончайшие оттенки света, пропущенного через жидкость. Он безошибочно определяет наличие химических красителей, который используют производители поддельного алкоголя. Также с помощью аппарата можно будет выявить наличие «химии» в соках.

В то же время использовать прибор можно будет исключительно в бытовых целях. Если понадобится проверить качество продукта по требованию Роспотребнадзора или следственных органов, то придется прибегнуть к услугам лаборатории.

Ученый добавил, что институт планирует организовать серийный выпуск запатентованного прибора на собственных мощностях. Цена анализатора будет не слишком высокой, пообещал специалист.