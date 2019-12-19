Михаила Горбачева доставили в больницу

Экс-президент СССР рассказал о причинах своей госпитализации.

Москва. Бывший генеральный секретарь ЦК КПСС и экс-президент СССР Михаил Горбачев попал в клинику. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Национальную службу новостей».

Корреспонденту агентства Горбачев рассказал, что находится в медучреждении. Диагноз, по его словам – воспаление легких.

Михаилу Горбачеву 88 лет. С 1985 по 1991 годы он возглавлял ЦК КПСС, был последним генсеком партии. Также был первым и последним президентом СССР в 1990-1991 годах.