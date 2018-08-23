play
pause
  • $ 67.62 ↑
  • € 78.2 ↑

МВД предложило встроить в водительские удостоверения микрочипы

09:30, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:30, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
207
0
#общество\n#МВД\n#Москва\n#водители\n#права\n#Россия.
Фото: pxhere.com
207
0

Ранее выданные документы также будут действительны.

Москва. Министерство внутренних дел России предложило оснастить водительские удостоверения  и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Предусматривается, что отличительной особенностью документов нового поколения станет наличие в них микроэлектронного устройства (микрочипа), а также ряд дополнительных степеней защиты», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, название документа предложили писать на трех языках: русском, английском и французском.

При оформлении документов заявитель сможет выбрать между старым и новым образцом. Госпошлина на документы последнего поколения составляет 3000 рублей - за выдачу водительского удостоверения и 1500 рублей за свидетельство о регистрации транспортного средства.

Получить удостоверение нового образца можно будет в Госавтоинспекциях, которые имеют соответствующие техническое оборудование.

«Выдача документов нового поколения будет осуществляться только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры», - говорится в сообщении.

09:30, 23 августа, 2018
Дарья Снидкова
207
0
#общество\n#МВД\n#Москва\n#водители\n#права\n#Россия.

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

3 млн рублей выиграла в лотерею жительница Удмуртии

13:43, 21 августа, 2018
10989

В Удмуртии ликвидируют один из следственных изоляторов УФСИН

6948
11:30, 18 августа, 2018

В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

4312
16:40, 21 августа, 2018

Покусавшая полицейского женщина в Удмуртии проведёт два года в колонии

3814
17:32, 22 августа, 2018

Три школы в Удмуртии не готовы к новому учебному году

3400
15:58, 17 августа, 2018

На берег Крыма выбросило более 60 мертвых осетров и двух дельфинов

13:50, 16 августа, 2018
12780

Самой красивой женой и мамой России стала Анна Телегина из Твери

3617
13:03, 19 августа, 2018

Москвичка нашла заброшенный отдел УФМС

2819
14:40, 17 августа, 2018

Владимир Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

2427
18:56, 18 августа, 2018

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца

2221
17:50, 20 августа, 2018

Иран показал истребитель собственного производства

14:10, 21 августа, 2018
3902

Google назвали «дату смерти» Android

3866
13:50, 20 августа, 2018

Турция может отменить систему «все включено»

2351
09:32, 21 августа, 2018

Около 20 человек считаются без вести пропавшими после обрушения моста в Генуе

2176
18:45, 16 августа, 2018

Все мировые рекорды в фигурном катании списали в архив

2105
17:04, 17 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

22 августа, 2018

В музее ИЗО в Ижевске проводят экскурсии на удмуртском языке

22 августа, 2018

Удмуртия в минуту: сливы сточных вод в реку Селычка и крупный выигрыш в лотерею

21 августа, 2018