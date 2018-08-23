МВД предложило встроить в водительские удостоверения микрочипы

Ранее выданные документы также будут действительны.

Москва. Министерство внутренних дел России предложило оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств микрочипами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Предусматривается, что отличительной особенностью документов нового поколения станет наличие в них микроэлектронного устройства (микрочипа), а также ряд дополнительных степеней защиты», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, название документа предложили писать на трех языках: русском, английском и французском.

При оформлении документов заявитель сможет выбрать между старым и новым образцом. Госпошлина на документы последнего поколения составляет 3000 рублей - за выдачу водительского удостоверения и 1500 рублей за свидетельство о регистрации транспортного средства.

Получить удостоверение нового образца можно будет в Госавтоинспекциях, которые имеют соответствующие техническое оборудование.

«Выдача документов нового поколения будет осуществляться только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры», - говорится в сообщении.