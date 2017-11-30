Эксперты назвали самые популярные новогодние подарки у россиян

В топ вошли парфюмерия, бытовая техника, шоколад и смартфоны.

Москва. Эксперты назвали самые популярные подарки, которые россияне хотели бы получить на Новый год. Об этом РТ рассказал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

«Традиционно самые популярные подарки: парфюмерия, бытовая техника, сувениры и шоколадные наборы. В последние годы к ним добавились ещё и сертификаты на товары и услуги» - уточнил специалист.

Также все чаще в качестве новогоднего презента начали дарить смартфоны. По словам Березина, это связано с тем, что за последние несколько лет цена на такие гаджеты снизилась, и все большее количество людей может их себе позволить.

Кроме того, он отметил, что за последние 10-15 лет топ самых желанных новогодних подарков претерпел большие изменения. Раньше россияне чаще всего дарили книги, игрушки и товары, связанные с популярными героями.