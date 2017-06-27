Яндекс назвал самые популярные продукты российских пользователей

По числу поисковых запросов в тройку лидеров вошли рецепты приготовления курицы, картошки и мяса.

Москва. Яндекс провел исследование запросов российских пользователей, посвященных самой разной пище и способах ее приготовления. По числу поисковых запросов своеобразный кулинарный топ-10 возглавляют рецепты приготовления курицы, картошки и мяса, сообщается в пресс-релизе компании.

Самым популярным продуктом, из которого чаще всего хотят что-либо приготовить, оказалась курица. Каждую неделю Яндекс обрабатывает более 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Чаще всего ищут способы приготовления куриного салата и курицы в духовке.

На втором месте своеобразного топа находится картошка. Чаще всего пользователи ищут рецепты приготовления картошки, запечённой в духовке, с мясом или с курицей. Замыкают тройку лидеров – блюда из мяса. Больше всего россияне интересуются рецептами «мяса по-французски», «в духовке» и «солянкой».

Помимо этого, по данным специалистов компании, в топ популярных продуктов также входят капуста, творог, молоко, рыба и яйца. На последнем месте рейтинга поисковых запросов находится печень. Самыми популярными блюдами являются салаты, торты и супы.

Напомним, ранее Яндекс высчитал самые популярные российские футбольные клубы. Лидерами пользовательского интереса оказались «Спартак», ЦСКА и «Зенит».