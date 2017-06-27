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      Яндекс назвал самые популярные продукты российских пользователей

      10:10, 27 июня, 2017
      Новичок
      10:10, 27 июня, 2017
      Новичок
      262
      0
      #еда\n#продукты\n#поисковые запросы\n#исследования\n#популярность
      Фото: pixabay.com
      262
      0

      По числу поисковых запросов в тройку лидеров вошли рецепты приготовления курицы, картошки и мяса.

      Москва. Яндекс провел исследование запросов российских пользователей, посвященных самой разной пище и способах ее приготовления. По числу поисковых запросов своеобразный кулинарный топ-10 возглавляют рецепты приготовления курицы, картошки и мяса, сообщается в пресс-релизе компании

      Самым популярным продуктом, из которого чаще всего хотят что-либо приготовить, оказалась курица. Каждую неделю Яндекс обрабатывает более 765 тысяч запросов о рецептах со словами «курица» или «куриный». Чаще всего ищут способы приготовления куриного салата и курицы в духовке.  

      На втором месте своеобразного топа находится картошка. Чаще всего пользователи ищут рецепты приготовления картошки, запечённой в духовке, с мясом или с курицей. Замыкают тройку лидеров – блюда из мяса. Больше всего россияне интересуются рецептами «мяса по-французски», «в духовке» и «солянкой». 

      Помимо этого, по данным специалистов компании, в топ популярных продуктов также входят капуста, творог, молоко, рыба и яйца. На последнем месте рейтинга поисковых запросов находится печень. Самыми популярными блюдами являются  салаты, торты и супы. 

      Напомним, ранее Яндекс высчитал самые популярные российские футбольные клубы. Лидерами пользовательского интереса оказались «Спартак», ЦСКА и «Зенит». 

      10:10, 27 июня, 2017
      Новичок
      262
      0
      #еда\n#продукты\n#поисковые запросы\n#исследования\n#популярность

       

       

       

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