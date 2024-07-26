Банк России резко повысил ключевую ставку

Москва. Ключевая ставка Центробанка увеличена до 18% годовых. Решение об этом принял Совет директоров Банка России 26 июля, сообщает пресс-служба учреждения.

Напомним, с декабря 2023 года ключевая ставка составляла 16%. Главным фактором, требующим повышения, в ЦБ назвали инфляцию. Она ускорилась и заметно обогнала апрельский прогноз финансового регулятора.

Увеличился внутренний спрос на товары и услуги, как следствие – растут цены. Во II квартале 2024 года с поправкой на сезонность они подскочили в среднем 8,6% в пересчете на год после 5,8% в предыдущем квартале. Инфляционный прогноз Банка России пересмотрен. Так, на 2024 год он повышен до 6,5–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В то же время в ЦБ отметили, что во II квартале 2024 года российская экономика продолжала расти быстрыми темпами. Потребительская активность населения остается высокой. Значительный инвестиционный спрос поддерживается как бюджетными стимулами, так и высокими прибылями компаний. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста не уменьшается. При этом, однако, продолжает нарастать дефицит трудовых ресурсов. В этих условиях рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний и, как следствие, усиливает инфляционное давление.

В следующий раз к вопросу о ключевой ставке Совет директоров Банка России вернется на заседании 13 сентября 2024 года.

Напомним, в соответствии с актуальным размером ключевой ставки ЦБ выдает коммерческим банкам кредиты. В дальнейшем с банковской наценкой плюс ключевая ставка эти деньги берут в долг организации и население. В основном на эти средства покупаются товары. Напротив, чем выше ставка, тем меньше активность на рынке займов, скромнее покупки, и тем больше средств откладывается населением в банки под ставший более выгодным процент.