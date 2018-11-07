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Правительство подписало постановление о сдерживании цен на бензин

12:20, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
12:20, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
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#нефть\n#цены на бензин\n#Правительство РФ
Фото: Pixabay
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Соглашение затронет федеральные органы и хозяйствующие субъекты.

Москва. Постановление, которое утверждает соглашение властей и нефтяных компаний о стабилизации цен на топливо, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.  

«На базе вот этого постановления министерству энергетики вместе с антимонопольной службой вменяется в обязанность заключить с хозяйственными субъектами соглашение о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — сказал он.

Альтернативой соглашения был ультиматум: «или будут ограничительные меры по поставкам на экспорт».

«Если я увижу, что все-таки эти соглашения не действуют, <…> Тогда придется принять решение именно о том, о чем я сказал: подписать постановление о введении запретительных экспортных пошлин. Но надеюсь, что до этого не дойдет и соглашение будет выполняться надлежащим образом», — подчеркнул премьер.

О мерах стабилизации цен на топливном рынке компании и власть договорились 31 октября. Представители бизнеса пообещали оставить стоимость бензина и дизеля на уровне июня до конца 2018 года, а в следующем году индексировать их не выше инфляции.

По словам зампредседателя правительства Дмитрия Козака, компании выполнили условия и снизили цены в оптовом сегменте 1 ноября.

12:20, 07 ноября, 2018
Дарья Снидкова
133
0
#нефть\n#цены на бензин\n#Правительство РФ

 

 

 


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