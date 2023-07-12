Тело дочери экс-губернатора Пензенской области обнаружили в Москве

Москва. Стало известно о смерти дочери бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. 45-летнюю Наталью Бочкареву нашли мертвой в Москве, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Тело женщины обнаружили в ее собственной квартире в Трехгорном переулке столицы 11 июля. Дверь вскрыли сотрудники МЧС. Сообщается, что смерть наступила в 13:40. Причины трагедии устанавливаются

Василий Бочкарев возглавлял Пензенскую область с 1998 по 2015 год. В 2016 году 67-летний чиновник умер от рака легких. Наталья Бочкарева была его единственным ребенком.