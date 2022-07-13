Бывшего замглавы МЧС России Гуровича задержали в Москве

Москва. СМИ сообщили о задержании бывшего заместителя главы МЧС России. Как пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС, Андрея Гуровича взяли под стражу в Москве по подозрению в должностных преступлениях.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что Гурович мог быть причастен к нанесению ущерба при строительстве госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией в размере 350 млн рублей.

13 июля Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения.

Гурович занимал должность замглавы МЧС с 2018 года по май 2022 года, он курировал вопросы тылового обеспечения.