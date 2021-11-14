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В Кемерово задержали разнорабочего по подозрению в краже семечек на 870 тысяч рублей

13:03, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Кемерово задержали разнорабочего по подозрению в краже семечек на 870 тысяч рублей
13:03, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
123
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#Кемерово\n#МВД\n#кража\n#задержание
Фото: pixabay
123
0

Работавший на складе рецидивист похитил 365 упаковок жареного товара.

Кемерово. Кемеровская область. Рабочего склада в Кемерово задержали по подозрению в краже 365 упаковок семечек и двух коробок кофе. Сумма похищенного составила 870 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

Свой преступный умысел подсобник реализовал во время обеденного перерыва. Сотрудники склада разошлись и действий похитителя никто не видел. Оставшись один в помещении, мужчина украл две паллеты с семечками и две коробки кофе. Руководство предприятия, обнаружив пропажу, заявило в полицию.

Кемеровские правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, уже судимый за кражи. Похищенное он успел продать.

Полицейские нашли часть товара и вернули владельцу. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

13:03, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
123
0
#Кемерово\n#МВД\n#кража\n#задержание
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