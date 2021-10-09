Более 20 человек скончались в Оренбургской области от отравления некачественным алкоголем

В организмах пострадавших нашли чистый метанол.

Оренбург. Оренбургская область. От суррогатного алкоголя в Оренбуржье погиб 21 человек. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщения о массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области появились в ночь с 6 на 7 октября. Изначально сообщалось о нескольких погибших, однако с течением времени их число увеличивалось и к субботе, 9 октября, достигло 21 человека.

В селе Акжарское от отравления алкоголем умерли 6 человек, ещё 5 отравившихся находятся в больницах. В посёлке Джавай пострадали 11 человек, 4 умерли. Состояние выживших медики оценивают как тяжёлое. В Орске отравились 10 человек, двое умерли.

Известно, что пострадавшие покупали выпивку в Орске. Мэр города сообщил, что обнаружен склад, где некачественный алкоголь хранился всё это время. Оттуда изъято более 1 тыс. бутылок спиртных напитков. Проведённые анализы выявили у пострадавших яд — чистый метанол. Его концентрация в организмах была выше смертельной дозы в 3-5 раз.

Власти региона просят жителей не употреблять алкоголь до окончания расследования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Уже есть первые подозреваемые — шестеро местных жителей, они задержаны. По предварительной версии, житель Орска изготавливал «палёнку» на территории своего участка. При помощи местных жителей он распространил продукцию по магазинам.