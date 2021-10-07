Бывшему главе МВД по Калмыкии предложили пост губернатора за 4 млн долларов

Об этом сообщили новостные Telegram-каналы.



Москва. Оперативники ФСБ задержали в Москве троих злоумышленников, пытавшихся продать должность губернатора Чукотки. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-каналы Mash и Baza.

По данным источников этих изданий, «покупателем» мог бы стать 61-летний генерал-майор милиции в отставке Тимофей Сасыков, возглавлявший в прошлом МВД по Калмыкии. Предложившие ему должность граждане представились сотрудниками ФСБ. Однако ветеран правоохранительных органов сразу раскусил, что на него вышли аферисты, и обратился к настоящим оперативникам указанной спецслужбы.

За пост главы региона «продавцы» попросили 4 млн долларов США, необходимые якобы для «решения вопроса», а встречу для передачи денег назначили на Лубянском проезде. Сасыков вручил им пачку валюты, 30 тысяч долларов в которой были настоящими, остальное — муляжом. После этого сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемых.

Сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).