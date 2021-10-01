Москвич пришёл в школу с травматикой, чтобы запугать обидчиков дочери

Пострадавших в результате инцидента нет.

Москва. В Москве полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы. Об этом пишет телеканал «360».

Инцидент произошёл накануне, 30 сентября. Установлено, что мужчина пришёл из дома с травматическим пистолетом, чтобы уладить проблемы своей дочери: старшеклассники не давали ей проходу из-за её высказываний о национальностях. После того как с девочкой поговорили, она добежала до дома и рассказала о произошедшем отцу.

Мужчина, взяв травматическое оружие, на которое у него было разрешение, отправился в школу, где выстрелил в воздух. Таким образом он хотел запугать обидчиков. Очевидцы вызвали полицию. Прибывший на место патруль задержал стрелка, сопротивления он не оказал.

Пострадавших в результате инцидента нет.