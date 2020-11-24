Угрожавший убить детей-заложников житель Петербурга сдался властям

Выяснилось, что семья оказалась в трудной жизненной ситуации, получала социальную помощь.



Санкт-Петербург. Полиция задержала мужчину, захватившего в заложники шестерых детей в петербургском пригороде Колпино. По итогам переговоров злоумышленник сдался силовикам без сопротивления, пишет РБК со ссылкой на Фонтанку.ру.

Детей увезли в больницу, там их осмотрят медики. Всего в квартире находилось шестеро несовершеннолетних в возрасте от 3 до 15 лет. Двое из них являются родными детьми захватчика.

Как уже сообщалось, перед захватом заложников он выгнал жену из квартиры. Детям захватчик угрожал холодным оружием.

Известно также, что с 7 октября семья была поставлена на обслуживание в районном Центре социальной помощи, поскольку оказалась в трудной жизненной ситуации.

В дальнейшем ситуацией в семье планируют заняться органы опеки. Они проверят, в каких условиях содержались дети.