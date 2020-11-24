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Житель Петербурга пригрозил убить шестерых детей-заложников

16:14, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Житель Петербурга пригрозил убить шестерых детей-заложников
16:14, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#дети\n#полиция\n#Санкт-Петербург\n#угрозы\n#заложники\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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На место происшествия выехала полиция.

Санкт-Петербург. В Колпинском районе Санкт-Петербурга многодетный отец захватил в заложники шестерых собственных детей. Полиция ведет с ним переговоры, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, мужчина выгнал на улицу жену и забаррикадировался в квартире. При этом он угрожает расправой над детьми. Предполагают, что злоумышленник пьян. Его требования пока неизвестны.

В полиции уточнили, что по предварительным данным мужчина не состоит на учете. На место направлен наряд сотрудников МВД.

16:14, 24 ноября, 2020
Евгений Кандаков
1
0
#дети\n#полиция\n#Санкт-Петербург\n#угрозы\n#заложники\n#происшествие