Житель Петербурга пригрозил убить шестерых детей-заложников

На место происшествия выехала полиция.



Санкт-Петербург. В Колпинском районе Санкт-Петербурга многодетный отец захватил в заложники шестерых собственных детей. Полиция ведет с ним переговоры, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, мужчина выгнал на улицу жену и забаррикадировался в квартире. При этом он угрожает расправой над детьми. Предполагают, что злоумышленник пьян. Его требования пока неизвестны.

В полиции уточнили, что по предварительным данным мужчина не состоит на учете. На место направлен наряд сотрудников МВД.