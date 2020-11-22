Семь человек умерло в Якутии после употребления кожного антисептика

Роспотребнадзор постановил снять его с продажи.

Якутск. Якутия. Управление Роспотребнадзора по Якутии опубликовало постановление о снятии с реализации антисептика, после употребления которого в Таттинском районе республики умерло семь человек. Об этом сообщил RT.

«Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия) М.Е. Игнатьева, проанализировав ситуацию по случаям острого отравления химическим веществом с летальными случаями в Таттинском районе, установила, что причиной отравления и смертельных случаев явилось употребление внутрь антисептического средства, содержащего 69% метанола, «Кожный антисептик для обработки рук» пролонгированного действия "ANTISEPT’S"», — говорится в постановлении за подписью Маргариты Игнатьевой.

Также она постановила «юридическим лицам и предпринимателям снять с реализации антисептические средства производства индивидуального предпринимателя».

Отметим, что по предварительным данным, 18 ноября погибшие приобрели в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его не по назначению, а выпили.