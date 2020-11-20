Пропавшего в сентябре во Владимирской области ребенка нашли благодаря Интерполу

Первоклашку искали почти 2 месяца.



Макариха. Владимирская область. Почти 2 месяца во Владимирской области не могли найти 7-летнего мальчика, пропавшего в сентябре. Вернуть малыша живым и невредимым удалось благодаря помощи Интерпола, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Выяснилось, что в конце сентября на автобусной остановке возле дома первоклассника похитил неизвестный мужчина на машине. Поначалу поиски не давали результата. И тогда российские полицейские воспользовались помощью Интерпола. Вычислить похитителя удалось благодаря информации из даркнета - теневого сегмента сети. 19 ноября его задержали. Ребенка 26-летний злоумышленник держал в частном доме в деревне Макариха Камешковского района Владимирской области. С задержанным проводятся следственные мероприятия.

Как рассказал агентству отец первоклассника, врачи признали ребенка здоровым, он даже не потерял вес, находится в хорошем настроении.