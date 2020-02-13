Три арестанта разгромили изолятор в Москве

Пострадало имущество, находившееся в камере.



Москва. На юго-западе Москвы полиции пришлось усмирять задержанных. Они устроили погром в изоляторе временного содержания, сообщает «Интерфакс».

Как рассказали агентству в пресс-службе Главного управления МВД Москвы, трое обвиняемых нарушили режим содержания, оскорбили сотрудников и нанесли ущерб имуществу, находящемуся в камере.

В итоге действия злоумышленников были пресечены. Медицинской помощи никому из участников случившегося не потребовалось.

Отмечается также, что обвиняемые, содержавшиеся в изоляторе, проходили по разным статьям. По факту инцидента следственными органами было принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ГУ МВД столицы.